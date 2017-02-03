ОБСЄ: єдиний спосіб допомогти журналістам Криму – заявляти про проблему

Представник ОБСЄ з питань свободи преси Дуня Міятович заявляє, що єдиним дієвим механізмом для захисту журналістів в Криму в умовах російської анексії може бути публічне інформування світової спільноти про ситуацію. Про це Міятович заявила в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Єдиний механізм доступний для нас сьогодні – це уважно стежити за ситуацією і публічно заявляти про наявність проблем. На даний момент головна проблема в Криму – це випадок з Миколою Семеною. Але є й інші справи, коли журналістів звинувачують в скоєнні злочинів, на мій погляд, всі ці звинувачення необхідно зняти. Проблема в Криму є застарілою – відсутність плюралізму в ЗМІ, відсутність різних поглядів і голосів», – сказала представник ОБСЄ.

Разом із тим Міятович зазначила, що пріоритетом діяльності міжнародних організацій і України має залишатися гарантування безпеки журналістів.

«Для мене як представника міжнародної організації є проблемою те, що я не можу потрапити на територію. Я максимально намагаюся зберігати контакт з кримськими журналістами. Я зустрічалася з ними в Сімферополі в березні 2014 року і зустрічаюся з ними пізніше в Києві, в Одесі для того, щоб почути про їхні проблеми, і намагаюся допомогти», – розповіла вона.

Починаючи з 2014 року, підконтрольна Росії влада в Криму чинить тиск на незалежних журналістів, перешкоджає роботі незалежних ЗМІ, ініціює кримінальні справи проти журналістів.

Українські й міжнародні правозахисні організації неодноразово просили надати доступ на півострів міжнародним спостерігачам.