За перевезення «Бука» на Донбас відповідав російський офіцер Дубинський – Bellingcat

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала доповідь, у якій встановила, хто контролював перевезення «Бука», з якого на Донбасі збили «Боїнг-777». Доповідь «Хто такий «Хмурий»: відставний генерал-майор, пов’язаний з падінням MH-17», оприлюднили ввечері 15 лютого.

Автори розслідування ідентифікували російського військового, який відповідав за перевезення ракетного комплексу «Бук». Ним, згідно з результатами розслідування Bellingcat, є відставний російський офіцер Сергій Дубинський, «Хмурий», який воював в Афганістані і Чечні.

«Дубинський є російський ветераном війни, був полковником у липні 2014 року, воював у радянсько-афганській війні, а потім у Чечні, після чого служив у 22-й спеціальній бригаді, пов’язаній із ГРУ, головною структурою, яка займається розвідкою», – мовиться у доповіді Bellingcat.

«Сергія Дубинського підвищили до рангу генерал-майора у «Донецькій народній республіці», очевидно, у серпні 2014 року, невдовзі після збиття MH17. Його перевели до Росії після видворення з Донецька за підозрою у кримінальних злочинах. Зараз Дубинський живе пишним життям за російськими стандартами у тихому селі, проводячи час з родиною, отримуючи задоволення від катання на дорогих автомобілях», – зазначається у доповіді.

14 лютого Bellingcat передав отримані дані Об’єднаній слідчій групі, яка веде розслідування збиття «Боїнга-777», до якої входять представники Австралії, Бельгії, Нідерландів, Малайзії та України.

Експерти Bellingcat також направили цій групі інформацію про діяльність 69-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення Збройних сил Росії, військові якої, за підозрою, брали участь у перевезенні «Бука» до російсько-українського кордону у 2014 році.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Міжнародна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських сепаратистів. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих у Москві назвали «попередніми». У МЗС Росії назвали доповідь «упередженою».