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16 Лютий 2017, Київ 00:46
Новини | Міжнародні

У Туреччині затримали нового підозрюваного у справі вбивства посла Росії – ЗМІ

Вулицю в Анкарі, на якій розташоване посольство Росії в Туреччині, перейменували на честь вбитого посла Андрія Карлова

Вулицю в Анкарі, на якій розташоване посольство Росії в Туреччині, перейменували на честь вбитого посла Андрія Карлова

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Турецькі ЗМІ повідомляють про затримання нового підозрюваного у справі про вбивство російського посла в Анкарі у грудні 2016 року.

Поліція затримала підозрюваного 15 лютого в Анкарі, повідомляє державна інформагенція Туреччини Anadolu, цитуючи неназване джерело у силових структурах.

За повідомленням Anadolu, влада вважає, що підозрюваний мав телефонну розмову з поліцейським Мевлютом Алтинташем, який 19 грудня 2016 року застрелив посла Росії Андрія Карлова.

22-річний Алтинташ перед тим, як вистелити викрикнув: «Не забудемо Алеппо». Його застрелила поліція.

За повідомленням турецьких ЗМІ, затриманий 15 лютого є одним із чотирьох затриманих у цій справі, серед яких і поліцейські.

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