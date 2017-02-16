Штаб: сьогодні на Донбасі троє військових загинули, четверо поранені

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі троє українських військових загинули, четверо поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу, порушення режиму тиші з боку підтримуваних Росією бойовиків зафіксовані на всіх на напрямках.

«На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів російсько-окупаційні війська обстрілювали Авдіївку, Кам’янку, Піски, Зайцеве, Верхньоторецьке. З гранатометів та стрілецької зброї знову ж – Кам’янку, Зайцеве, Авдіївку, Піски. По Зайцевому вогонь вів снайпер», – йдеться у повідомленні.

На луганському напрямку, за даними штабу, сепаратисти зі 120 та 82 міліметрових мінометів обстріляли Кримське, а на маріупольському напрямку – зі 120 міліметрових мінометів обстрілювали Широкине, з гранатометів та стрілецької зброї – Мар’їнку, Новоселівку, Водяне, Лебединське, Широкине, Павлопіль, Гнутове.

В угрупованні «ЛНР» заявляють, що українські військові в ніч з 15 на 16 лютого обстріляли житловий сектор селища Калинове біля Первомайська, про постраждалих не повідомляється. В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах сьогодні Горлівки.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.

