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16 Лютий 2017, Київ 20:14
Новини | Міжнародні

Пакистан: понад 70 людей загинули під час нападу смертника на суфійську святиню

Поранений під час нападу на суфійську святиню, Пакистан, 16 лютого 2017 року

Поранений під час нападу на суфійську святиню, Пакистан, 16 лютого 2017 року

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Щонайменше 72 людини загинули, понад 150 були поранені у результаті вибуху 16 лютого у суфійському храмі у Пакистані.

Вибух вчинив смертник, який перебував у натовпі паломників, що відвідували суфійську святиню у місті Сехван-Шаріф.

Відповідальність за напад взяв на себе пакистанський осередок угруповання «Ісламська держава».

Цей напад став один з найкривавіших у Пакистані за кілька останніх років.

13 лютого у столиці пакистанської провінції Пенджаб – Лахорі, під час нападу смертника на акції протестів фармацевтів загинули 13 людей. Пакистанський підрозділ угруповання «Талібан» взяв відповідальність за той напад.

Під час вибуху, вчиненого у Лахорі минулого року, загинули понад 70 людей, відповідальність за це також взяло це ж угруповання.

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