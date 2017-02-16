Пакистан: понад 70 людей загинули під час нападу смертника на суфійську святиню

Щонайменше 72 людини загинули, понад 150 були поранені у результаті вибуху 16 лютого у суфійському храмі у Пакистані.

Вибух вчинив смертник, який перебував у натовпі паломників, що відвідували суфійську святиню у місті Сехван-Шаріф.

Відповідальність за напад взяв на себе пакистанський осередок угруповання «Ісламська держава».

Цей напад став один з найкривавіших у Пакистані за кілька останніх років.

13 лютого у столиці пакистанської провінції Пенджаб – Лахорі, під час нападу смертника на акції протестів фармацевтів загинули 13 людей. Пакистанський підрозділ угруповання «Талібан» взяв відповідальність за той напад.

Під час вибуху, вчиненого у Лахорі минулого року, загинули понад 70 людей, відповідальність за це також взяло це ж угруповання.