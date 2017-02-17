Гарвард відмовився обійняти посаду радника президента США з національної безпеки 

Американський віце-адмірал у відставці Роберт Гарвард відмовився від пропозиції обійняти посаду радника президента США з національної безпеки. Гарвард, який нині очолює компанію Lockheed Martin, заявив, що його комерційна діяльність, а також сімейні обставини не дозволяють пристати на пропозицію.

«Це винятково особисте. Це унікальна для мене ситуація. Тепер нарешті після того, як я був військовим 40 років, можу насолодитися особистим часом», – сказав Гарвард.

Інформація про те, що Роберту Гарварду запропонували роботу, з’явилася після того, як у відставку пішов Майкл Флінн через суперечливі пояснення віце-президентові Майку Пенсу про його бесіду з послом Росії у США.

«Я не думаю, що він (Флінн – ред.) зробив щось погане. У всякому разі, він зробив щось правильне в спілкуванні з російськими офіційними особами. Справа в тому, що він не говорив з нашим віце-президентом (Пенсом – ред.) належним чином, і потім він сказав, що не пам'ятає», – прокоментував причину відставки Флінна президент США Дональд Трамп.



Поки ж у Білому домі озвучили імена двох інших претендентів на крісло радника з нацбезпеки: нинішнього в.о радника Кіта Келлоґа і генерала у відставці Девіда Петреуса.