Трамп: я не маю ніяких справ з Росією

Президент США Дональд Трамп заявляє, що не має ніяких справ і йому невідомо про будь-які контакти його команди з Москвою.

«Я не маю нічого у Росії, не маю ніяких позик у Росії, не маю ніяких справ з Росією. Президент Росії Володимир Путін, дуже мило, зателефонував мені щоб привітати з перемогою на виборах. Потім він зателефонував, щоб привітати з інавгурацією, що було чудово. Але це зробили багато лідери, майже всі лідери з усіх країн», – заявив Трамп 16 лютого на прес-конференції у Вашингтоні.

«Всі ці російські речі – це хитрощі. Але у будь-якому випадку було б добре, якби ми могли жити у злагоді з Росією», – зазначив Трамп.

Але, каже він, це надзвичайно складно через негативну позицію американського політикуму і ЗМІ. «Можливо, Путін вважає, що він не зможе домовитися зі мною, тому що для мене така домовленість буде політично непопулярною», – сказав Дональд Трамп.

Президент США заявив, що не давав ніяких вказівок Майклу Флінну до інавгурації обговорювати з ким-небудь санкції проти Росії. Флінн, який займав посаду радника президента з національної безпеки, 13 лютого пішов у відставку через те, що дезінформував оточення Трампа про свою розмову з послом Росії Сергієм Кисляком, з яким, як стало відомо ЗМІ, у грудні 2016 року обговорював санкції.

Флінн був відданим прихильником Трампа під час усієї виборчої кампанії 2016 року, але його зв’язки з Росією викликали занепокоєння серед інших радників 45-го президента США.

Втрата радника з національної безпеки через короткий час після вступу на посаду є ускладненням для нового президента США, який зробив національну безпеку своїм головним пріоритетом.

Західні ЗМІ з посиланням на чиновників Білого дому 15 лютого повідомили, що новим радником президента США з національної безпеки може стати віце-адмірал у відставці Роберт Гарвард.