У Нідерландах очікують відновлення навесні пошуків на місці падіння MH17

Україна навесні має відновити пошук людських останків на місці катастрофи малайзійського пасажирського літака рейсу MH17 над Донбасом, заявив міністр юстиції Нідерландів Стеф Блок.

«Контактні особи в регіоні виявили своє бажання відновити пошук людських останків і особистих речей навесні, коли зійде сніг», – заявив Блок 16 лютого у парламенті.

Минулого місяця журналісти виявили фрагмент кістки на місці падіння літака.

Члени родин загиблих заявили, що можуть вимагати нового офіційного пошуку, щоб гарантувати, що всі останки зібрані.

Водночас Блок заперечив заяви журналістів, що на місці катастрофи «ще можна багато чого знайти».

«Багато годин зйомок на місці падіння, продемонстровані слідчим, не засвідчили про наявність людських останків чи особистих речей», – сказав він.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Міжнародна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів вже оголосила перші попередні офіційні підсумки розслідування. У доповіді йшлося про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських сепаратистів. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих у Москві назвали «попередніми». У МЗС Росії назвали доповідь «упередженою».