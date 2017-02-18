Зустріч Порошенка з Пенсом: Україна – серед топ-пріоритетів США

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна отримала «дуже переконливий сигнал підтримки» з боку Сполучених Штатів Америки. Про це він сказав журналістам одразу після своєї зустрічі з віце-президентом США Майком Пенсом, що відбулася 18 лютого на полях Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє кореспондент Радіо Свобода Стівен Ґуттерман.

Петро Порошенко поінформував, що представник Білого дому запевнив його, що Україна залишатиметься одним з топ-пріоритетів адміністрації нового президента США.

Порошенко також зауважив, посилаючись на свої нещодавні телефонні розмови з Дональдом Трампом та держсекретарем Рексом Тіллерсоном, що між тим, що казали йому вони, і тим, що він почув сьогодні – «немає різниці» – позиція представників США щодо України консолідована.

Раніше сьогодні віце-президент США Майк Пенс наголосив, що США не відступить від своїх зобов’язань перед НАТО і що Росію потрібно «притягти до відповідальності» за її дії в Україні.

Росія анексувала український Крим у березні 2014 року. Київ і Захід не визнають цього і вважають півострів й надалі українською територією.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».

Через агресію Росії проти України Захід запровадив низку санкцій проти Москви.

Схвальні відгуки президента США Дональда Трампа на адресу російського президента Володимира Путіна викликали побоювання щодо майбутнього санкцій проти Москви.