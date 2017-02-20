Двом співробітникам МВС Запоріжжя оголосили підозру у справі Євромайдану

Двом співробітникам Головного управління МВС України у Запорізькій області оголосили підозру у незаконному затриманні учасників мирних протестів 26 січня 2014 року у Запоріжжі.

«Слідчим відділом прокуратури області повідомлено про підозру двом працівникам Головного управління МВС України в Запорізькій області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 371 КК України (завідомо незаконне затримання або незаконний привід). Указані особи підозрюються у завідомо незаконному затриманні учасників мирної акції протесту, що мала місце 26 січня 2014 року на площі Фестивальній у м. Запоріжжі. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів», – мовиться у повідомленні Генпрокуратури, опублікованому 20 лютого.

Ім’я підозрюваних не називають.

Наразі, за повідомленням, прокуратура Запорізької області встановлює місцеперебування інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень щодо учасників мирних акцій протестів під час Революції Гідності.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан – після того, як уряд Миколи Азарова вирішив зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

У період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше з яких – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею». Крім того, сотні учасників протесту в Києві отримали поранення.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 із них загинули.