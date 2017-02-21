Зниклий координатор «Білого молота» Горанін знайшовся – активісти

Зниклий координатор організації «Білий молот» Владислав Горанін знайшовся, повідомив у Facebook керівник «Добровольчого руху ОУН» Микола Коханівський.

Пізніше на сторінці «Білого молота» у соцмережі «ВКонтакте» з’явилась інформація про те, що Гораніна начебто утримували спочатку у салоні автомобіля, куди його заштовхали вчора невідомі, а тоді у приміщенні на Золотоворітській вулиці.

Згідно з повідомленням, активісти покладають відповідальність за цей інцидент на Службу безпеки України.

У свою чергу, СБУ заперечує причетність до затримання координатора організації «Білий молот» Владислава Гораніна чи проведення будь-яких слідчих дій щодо нього. Голова Служби безпеки України Василь Грицак доручив вжити всіх необхідних заходів для розшуку активіста.

Раніше представники організації «Білий молот» закликали зібратися біля будівлі СБУ через, як вони стверджують, викрадення Гораніна.

«Білий молот» є організацією праворадикального спрямування.