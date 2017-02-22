Росія розмістить 3 дивізії на західному кордоні – Шойгу

Росія має намір завершити формування 4 нових дивізій, повідомив російський міністр оборони Сергій Шойгу 22 лютого під час виступу на «урядовій годині» у Державній думі.

«Розраховуємо цього року завершити розміщення трьох дивізій на західному та південно-західному кордоні. Продовжується активна робота щодо захисту Курил, там у нас цього року також повинна розміститись дивізія», – зазначив Шойгу.

На Заході Росія межує з Фінляндією, Естонією, Латвією, Білоруссю та Україною.

Україна не контролює частину свого східного кордону з Росією, яка прилегла до територій, підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» частин Донеччини та Луганщини.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів і невиконанні Мінських угод. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». Щодо Мінських домовленостей Москва заявляє, що є лише гарантом їх виконання, але не стороною і не має ніяких зобов’язань за ними.

Окрім того, із російської на непідконтрольну Києву територію України вже більш ніж півсотні разів надходять «гуманітарні конвої». 21 лютого Державна прикордонна служба України заявила про наявність у складі колони машин радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші, проте обстріли продовжуються, а сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушенні режиму тиші.