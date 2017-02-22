Поліція не зафіксувала грубих порушень під час мітингів під Верховною Радою

Масові акції в урядовому кварталі Києва завершились без грубих порушень громадського порядку, поліцейські продовжують патрулювання, повідомляє МВС. За даними поліцейських, у мітингах взяли участь близько 7 тисяч людей.

Акція «Марш національної гідності», анонсована партіями ВО «Свобода», «Національний корпус» та «Правий сектор», почалася сьогодні вранці. Мітингувальники пройшли повз будівлю Адміністрації президента до Верховної Ради. Як повідомляє Нацполіція, деякі активісти застосовували димові шашки.

19 лютого ввечері у Києві між силовиками та активістами сталися сутички – щодо шести затриманих активістів склали адміністративні протоколи, травмовані троє правоохоронців.

У період з 18 по 22 лютого в усіх регіонах, зокрема і Києві, вшановують Героїв Небесної сотні.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше з яких – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею». Крім того, сотні учасників протесту в Києві отримали поранення.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.