«Соратник» Манафорта повідомив про плани повернення Януковича в Україну

Американський політтехнолог Пол Манафорт, колишній голова виборчого штабу нинішнього президента США Дональда Трампа і екс-радник Віктора Януковича є автором плану, згідно з яким передбачене повернення до України колишнього президента-утікача. Про це Радіо Свобода повідомив екс-заступник Манафорта, якого називають «людиною» Манафорта в Києві Костянтин Килимник.

Килимник розповів, що Манафорт є автором так званого «маріупольського» плану зі встановлення миру в Україні. Планом передбачається повернення в Україну Віктора Януковича, який разом з народним депутатом від «Опозиційного блоку» Сергієм Льовочкіним має керувати Донецькою і Луганською областями.

За словами Килимника, під час виборів в США у 2016 році він говорив з Манафортом «кожні пару місяців». «Я інформував його про Україну», – сказав Килимник. Зайого словами, востаннє Манафорт відвідував Україну 2015 року. Водночас після перемоги Януковича на виборах у 2010 році Манафорт проводив в Адміністрації президента 90% його часу в Україні.

Килимник також розповів про те, що Манафорт наполягав на Асоціації України з Євросоюзом в 2013 році, але Янукович до порад політтехнолога не дослухався.

Напередодні російські ЗМІ повідомили, що екс-президент Віктор Янукович написав відкритого листа президенту Росії Володимиру Путіну, президенту США Дональда Трампа, лідерам Польщі, Франції, Німеччини, керівникам громадських організацій, в якому закликав провести референдум на Донбасі в разі «невиконання Україною мінських домовленостей». Янукович також заявив, що вважає Донбас частиною України.