СБУ: Рубан порушив порядок перетину лінії розмежування, його опитують

Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська повідомляє про порушення керівником українського Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиром Рубаном порядку перетину лінії розмежування. Про це Гітлянська написала на своїй сторінці у «Фейсбуці». Наразі, за її словами, з ним спілкуються співробітники відомства.

«На Донеччині СБУ проводить опитування Володимира Рубана у зв’язку із фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування у районі проведення АТО. Також вивчається питання щодо можливого скасування дозволу про перетин лінії зіткнення громадянину України Рубану В.В.», – зазначила вона.

Інші деталі наразі невідомі. На своїй сторінці у «Фейсбуці» журналістка Ірина Сампан повідомила, начебто Рубан прямував на непідконтрольну частину Донбасу за депутатом Надією Савченко. Сам Володимир Рубан своє затримання поки не коментував.

Минулої п’ятниці сайти підтримуваних Росією сепаратистів у Донецьку повідомили, що туди прибула депутат Верховної Ради Надія Савченко разом із керівником українського центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиром Рубаном. Сама Савченко факт поїздки підтвердила і заявила про намір відвідати там полонених українців.

У СБУ тоді пообіцяли перевірити інформацію про цю поїздку депутата і поспілкуватися з нею з цього приводу.