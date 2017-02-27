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27 Лютий 2017, Київ 14:21
Новини | Політика

СБУ: Рубан порушив порядок перетину лінії розмежування, його опитують

Володимир Рубан

Володимир Рубан

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Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська повідомляє про порушення керівником українського Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиром Рубаном порядку перетину лінії розмежування. Про це Гітлянська написала на своїй сторінці у «Фейсбуці». Наразі, за її словами, з ним спілкуються співробітники відомства.

«На Донеччині СБУ проводить опитування Володимира Рубана у зв’язку із фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування у районі проведення АТО. Також вивчається питання щодо можливого скасування дозволу про перетин лінії зіткнення громадянину України Рубану В.В.», – зазначила вона.

Інші деталі наразі невідомі. На своїй сторінці у «Фейсбуці» журналістка Ірина Сампан повідомила, начебто Рубан прямував на непідконтрольну частину Донбасу за депутатом Надією Савченко. Сам Володимир Рубан своє затримання поки не коментував.

Минулої п’ятниці сайти підтримуваних Росією сепаратистів у Донецьку повідомили, що туди прибула депутат Верховної Ради Надія Савченко разом із керівником українського центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиром Рубаном. Сама Савченко факт поїздки підтвердила і заявила про намір відвідати там полонених українців.

У СБУ тоді пообіцяли перевірити інформацію про цю поїздку депутата і поспілкуватися з нею з цього приводу.

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