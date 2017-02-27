СБУ повідомляє про затримання в Кропивницькому угруповання, що займалося розбоями і грабунками

Служба безпеки України повідомляє про спільне з прокуратурою затримання учасників організованого угруповання «White Lions» («Білі леви»), які здійснювали напади та пограбування жителів Кропивницького.

«Правоохоронці встановили, що члени угруповання, до складу якого входили дівчата, у соціальних мережах знайомилися з потенційною жертвою. Їй призначали зустріч у відлюдних місцях, де інші члени групи нападали на жертву, грабували її, заподіювали тяжкі ушкодження, вимагаючи на відео признання у нібито педофілії. Потім, шантажуючи розміщенням відео у мережі інтернет, тривалий час вимагали гроші та інші матеріальні цінності», – мовиться у повідомленні на сайті відомства.

«Оперативники спецслужби з’ясували, що для організації своїх дій учасники спілкувалися між собою в закритій групі однієї з соціальних мереж, організовували зустрічі, обговорювали деталі вчинення розбійних нападів. Зафіксовано майже сорок відеороликів, на яких учасники «White Lions» здійснюють групові напади на місцевих мешканців», – поінформували у СБУ.

Співробітники служби затримали 8 учасників угруповання. «Організаторами банди виявилися два інспектори міського слідчого ізолятора, одного з яких СБУ затримала, другий – у розшуку», – повідомили в СБУ.

Триває слідство. Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 189 («Вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, або таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах») Кримінального кодексу України.