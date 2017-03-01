Прикордонники не пустили в Україну росіян, які до цього незаконно в'їжджали до Криму

В аеропорту «Київ» прикордонники не пустили в Україну 6 громадян Росії, які до цього відвідали Крим усупереч правилам в'їзду на окуповану територію. Про це повідомляє сайт проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» із посиланням на прес-офіцера окремого контрольного пункту пропуску «Київ» Світлану Савчук.

«Ці люди порушили правила в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим. Зокрема, причиною їхнього недопуску через кордон стало те, що у різний час вони перетинали кордон через закриті пункти пропуску на окупованій території», – пояснила прес-офіцер.

Усім шістьом заборонено в'їзд на територію України терміном на 3 роки.

За словами прес-офіцера, упродовж лютого 2017 року в аеропортах «Бориспіль» та «Київ» українські прикордонники заборонили в'їзд на територію України 19 громадянам Росії.

«Здійснювати в'їзд і виїзд із тимчасово окупованої території можна лише через контрольні пункти в'їзду-виїзду. Якщо говорити саме про Крим, то проїзд дозволено лише через пункти пропуску «Чаплинка», «Каланчак» та «Чонгар», – додала Світлана Савчук.

Росія анексувала український Крим навесні 2014 року. Україна офіційно визнала Крим тимчасово окупованою територією.