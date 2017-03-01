Держсекретар США знову підтвердив підтримку Вашингтоном союзу НАТО

Державний секретар США Рекс Тіллерсон знову повторив, що Вашингтон підтримує союз НАТО.

Як мовиться в його заяві, адміністрація президента Дональда Трампа продовжить підтримувати ту політику й ті інституції, що дають американцям безпеку, серед того й міцний союз НАТО, «в якому союзники виконують свої зобов’язання».

За словами Тіллерсона, США будуть співпрацювати з союзниками, щоб «протистояти державам, які загрожують своїм сусідам чи дестабілізують свої регіони».

Зовнішня політика США має просувати головні цінності країни – свободу, демократію і стабільність, наголосив держсекретар.

У вівторок, 28 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, виступаючи в Конгресі, що США далі очікують від своїх партнерів у НАТО й інших союзників, що ті «будуть відігравати безпосередню й істотну роль і у стратегічних, і у військових операціях, і самі оплачувати справедливу частку коштів на це».

За його словами, «вони вже почали робити саме це».

Трамп іще під час передвиборчої кампанії виступав із заявами, що в разі його обрання США будуть підтримувати тільки тих союзників, які самі вкладають достатньо коштів у безпеку. Такі заяви викликали припущення, що він ставить під сумнів центральне положення договору НАТО, що напад на одного члена розглядатиметься як напад на всіх. Це стурбувало багатьох членів оборонного союзу. Після обрання Трамп дещо пом’якшив риторику, але продовжив вимагати від союзників збільшення оборонних витрат. Деякі з них уже заявили, що йдуть на такий крок.