Суддю Чауса в Молдові арештували на 15 діб за незаконний перетин кордону

Суд у столиці Молдови Кишиневі заарештував суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, екстрадиції якого прагне Україна, на 15 діб за незаконний перетин молдовського кордону.

Наразі, як повідомляє кореспондент Радіо Вільна Європа в Кишиневі, прокурори в Молдові ще не отримували від української сторони запиту на екстрадицію Чауса.

Адвокати Миколи Чауса відмовилися від коментарів.

У середу в Національному антикорупційному бюро України заявили, що детективи бюро готують документи для екстрадиції Чауса.

Як повідомила прес-служба бюро, після отримання офіційної інформації про затримання підозрюваного протягом 10 днів НАБУ направить клопотання про екстрадицію до Генпрокуратури як уповноваженого державного органу, а ГПУ має скерувати запит до компетентного органу іноземної держави про видачу особи в Україну.

Остаточне рішення ухвалюватиме суд у Молдові, додали в НАБУ.

Раніше в середу в Генеральній прокуратурі України повідомили про затримання Миколи Чауса в Молдові. Як написала речниця Генпрокуратури Лариса Сарган, суддю затримали співробітники прокуратури Молдови на запит Генпрокуратури України, ініційований НАБУ. Заступник генпрокурора Євгеній Єнін заявив, що ГПУ координуватиме взаємодію з Молдовою щодо видачі Україні Чауса.

Національне антикорупційне бюро України 9 серпня 2016 року заявило про задокументований факт одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тисяч доларів. У вересні минулого року Верховна Рада України підтримала подання про надання згоди на затримання та арешт судді Чауса. Солом’янський районний суд Києва надав дозвіл на його затримання. У НАБУ припускали, що Чаус перебуває в Білорусі. За даними бюро, з 11 листопада 2016 року він перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну.