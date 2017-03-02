«Нафтогаз»: Україна закінчила зиму із запасами газу вище від прогнозних

омпанія «Нафтогаз України» повідомила, що з початку опалювального сезону 2016–2017 років Україна використала 6,4 мільярда кубічних метрів газу з підземних сховищ, і це на 0,6 мільярда кубометрів, чи на 9%, менше, ніж за п’ять місяців опалювального сезону 2015–2016 років і на 2,2 мільярда кубометрів (25%) менше, ніж за цей же період опалювального сезону 2014–2015 років.

Станом на кінець лютого 2017 року в українських підземних сховищах газу було понад 8,3 мільярда кубометрів газу, а прогнозний рівень становив 8,0 мільярда кубометрів, повідомили в компанії.

«Ця зима була досить суворою, але ми закінчили лютий із дуже комфортними показниками у сховищах. За такого рівні ми без проблем пройдемо залишок опалювального сезону, навіть якщо в березні будуть 20-градусні морози. Ми раді, що завдяки грамотному плануванню закупівель газу вже третю зиму «Нафтогаз» надійно забезпечує паливом українських споживачів і бездоганно транспортує газ до країн ЄС», – наводить прес-служба «Нафтогазу України» слова керівника компанії Андрія Коболєва.

У компанії зазначили, що добовий відбір із підземних сховищ на початок березня становив 21–26 мільйонів кубометрів.

«Нафтогаз» також нагадав, що мінімальний технологічний обсяг газу в підземних сховищах оцінюється на рівні 4,7 мільярда кубометрів газу. Реально ж мінімальний залишок газу на кінець опалювального сезону було зафіксовано у квітні 2013 року, коли в ПСГ залишалося менше ніж 6,0 мільярда кубометрів газу.

«Нафтогаз» особливо наголосив, що не має контрактних зобов’язань перед російською компанією «Газпром» щодо підтримки будь-якого рівня запасів у ПСГ в будь-який період часу.

«Газпром», у свою чергу, не виконує свої зобов’язання за транзитним контрактом, серед яких забезпечення належного тиску на пунктах входу в українську ГТС, дотримання максимального рівня зміни денних заявок і фізико-хімічних показників палива, переданого для транспортування в країни ЄС, додали в «Нафтогазі».

У Росії днями вкотре заявили, що занепокоєні «низькими», як вважають у Москві, запасами газу в підземних сховищах газу України. Як заявляв 28 лютого міністр енергетики Росії Олександр Новак, цих запасів, на його думку, Києву не вистачить, і Україні доведеться або скорочувати споживання газу, або використовувати транзитний газ.

У Росії посадовці і засоби інформації регулярно стверджують, що Україні, яка вже давно не купує російського газу, не вистачить наявного газу протягом зими і їй доведеться забирати для своїх потреб транзитний газ, призначений для країн Європи, або «замерзнути». Але цього ще жодного разу не сталося.

Україна останнім часом не закуповує російського газу, купуючи його натомість у країнах Європи за реверсною схемою. Востаннє Україна купувала російський газ – 2 мільярди кубометрів для своїх сховищ для проходження зими – наприкінці листопада 2015 року, після чого знову припинила його закупівлі.