Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
02 Березень 2017, Київ 23:26
Новини | Політика

Порошенко назвав останні дії Росії проти України свідченням російської агресії й закликав до нових санкцій

Петро Порошенко (л) і Зіґмар Ґабріель (л), Київ, 2 березня 2017 року

Петро Порошенко (л) і Зіґмар Ґабріель (л), Київ, 2 березня 2017 року

Дивитись коментарі

Президент України Петро Порошенко заявив, що спровокована бойовиками нова ескалація насильства на Донбасі, визнання Росією документів угруповань «ЛНР» та «ДНР», привласнення українських підприємств на окупованій частині Донбасу є черговим свідченням агресії Росії проти України.

Усе це вимагає залучення нових санкційних інструментів із боку Європейського союзу, заявив він під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Зіґмаром Ґабріелем, який перебуває з візитом в Україні.

Як повідомили на Банковій, «сторони детально обговорили загострення ситуації в районі Авдіївки, спричинене обстрілами російських бойовиків».

Голова держави «наголосив на провідній ролі Німеччини в консолідації європейських зусиль у питанні захисту українського суверенітету від російської агресії, що є запорукою відновлення стабільності в Європі», мовиться в повідомленні.

Зіґмар Ґабріель, який наприкінці січня очолив МЗС Німеччини, перебуває в Україні з першим візитом на цій посаді. Далі він вирушить до Росії.

Німеччина і голова її МЗС відіграють важливу роль у так званому «нормандському форматі» переговорів про врегулювання на частині сходу України, разом із Україною, Францією і Росією.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG