Порошенко назвав конфіскацію активів України в ОРДЛО ще одним свідченням російської окупації й закликав до нових санкцій

Президент України Петро Порошенко назвав іще одним свідченням факту окупації Росією сходу України конфіскацію на окупованій території українських державних і приватних активів.

Як сказав він під час зустрічі з міністрами закордонних справ Великої Британії Борісом Джонсоном і Польщі Вітольдом Ващиковським, які перебувають у Києві, ці активи конфіскувала де-факто саме Росія.

За його словами, таким чином «відбулося ще одне брутальне і жахливе порушення міжнародного права».

Президент також закликав запровадити санкції проти осіб, які незаконно присвоять конфісковані українські активи, за порушення міжнародного і українського законодавства. Голова держави впевнений, що скоординовані дії будуть ефективними, повідомила його прес-служба.

Президент додав, що це відбувається на тлі фактичного введення окупованих територій на Донбасі в «рубльову зону», постачання туди газу та електроенергії з Росії, введення бюджетних прямих трансфертів. «Це є абсолютно чітким підтвердженням факту окупації цієї території російськими військами разом з повним контролем державного кордону на неконтрольованій ділянці. У зв’язку з цим ми наголошуємо, що Росія несе повну відповідальність за порушення режиму припинення вогню, вбивство українських військових та цивільних, за незаконне утримання заручників, як на окупованій території, так і всередині Росії», – наголосив Петро Порошенко.

Напередодні ватажки угруповань «ЛНР» і «ДНР» заявили, що якщо до 1 березня 2017 року не припиниться блокада активістами торгівлі з непідконтрольною територією, то на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на територіях, захоплених цими угрупованнями, запровадять «зовнішнє управління». Раніше в середу угруповання «ДНР» заявило про запровадження «зовнішнього управління» на підприємствах української юрисдикції, які працюють на захопленій ними території.

Тим часом Служба безпеки України раніше заявляла, що бойовики мали намір здійснити захоплення підприємств, що діють на окупованих територіях в українській юрисдикції, і оголосити власну блокаду постачання вугілля на вільну територію України незалежно від того, чи виконав би Київ їхній ультиматум домогтися зняття блокади активістів на деяких ділянках залізниці. Як доказ був оприлюднений, як стверджують, запис перехопленої телефонної розмови про це ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка з одним із його підручних.

Раніше в середу СБУ також заявила, що має й доказ, так само перехоплену розмову Захарченка зі співрозмовником із Росії про те, що російські куратори мають намір передати економічно найпривабливіші з захоплених підприємств структурам олігарха Сергія Курченка, який утік до Росії, залишивши самим бойовикам тільки збиткові – з чим Захарченко висловлював незгоду.

Росія ж узагалі не визнає своєї агресії проти України.