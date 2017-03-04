На заході Афганістану через вибух загинули щонайменше 8 цивільних

Щонайменше 8 цивільних в Афганістані загинули ввечері 3 березня внаслідок атаки у західній провінції Фарах, йдеться в офіційних повідомленнях. Серед загиблих, як повідомляється, 4 дітей, однак невідомо, що саме спричинило смерті.

Як повідомив речник адміністрації провінції 4 березня, йдеться про вибух бомби у районі Бала Булук. Водночас, родини постраждалих стверджують, що це був авіаудар. Зокрема, місцева жителька, матір чотирьох дітей Саліма сказала, що двох її дітей було убито і одну дитину поранено під час авіаудару.

Речник міністра оборони Афганістану Давлат Вазірі заявив, що зараз силовики намагаються з’ясувати обставини того, що трапилось.

«Нам відомо про твердження, які робили місцеві жителі, прямо зараз відбувається розслідування інциденту в провінції Фарах», – зазначив він.

У районі Бала Булук останнім часом відбулося декілька зіткнень між проурядовими силами та бойовиками.