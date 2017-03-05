Під судом, де судять Насірова, збирають акцію протесту – про підтримку вже повідомили в «Автомайдані»

Під будівлею Шевченківського районного суду Києва, де розглядалося обрання запобіжного заходу голові Державної фіскальної служби Роману Насірову і де той досі перебуває, о 19.00 відбудеться акція протесту, повідомив Радіо Свобода народний депутат Мустафа Найєм.

«Будуть збиратися люди, які вимагатимуть від суду почати працювати і розглянути подання щодо обрання запобіжного заходу Романові Насірову. У суду є діючий суддя, має бути ще один черговий. Він у відпустці, хворий чи зайнятий?» – заявив Найєм.

Народний депутат також наголосив, що справу Насірова можна передати і в інший суд – для цього є ще декілька годин. Щоб продовжити затримання головному податківцю країни, НАБУ зараз має змусити спеціальну антикорупційну прокуратуру подати ще одне подання стосовно Насірова, заявив Найєм.

До анонсованої акції також приєдналися громадські організації «Автомайдан» і «Центр протидії корупції».

Радіо Свобода буде вести трансляцію з цієї акції.

Перед цим прес-секретар Солом’янського районного суду Києва Яна Квітченко повідомила, що продовження процесу відбудеться тільки в понеділок, тому що в неділю немає другого чергового слідчого судді, який би міг розглянути питання про відвід судді Олексієві Бобровнику. Такий розклад роботи раніше затвердили на зборах суддів Солом’янського райсуду, які свого часу вирішили, що черговий суддя чергує на вихідні тільки в суботу – відтак нині нікому розглянути питання про відвід судді, який вів засідання щодо призначення голові ДФС запобіжного заходу і якого адвокати підозрюваного назвали упередженим.

Наразі Насіров є затриманим на 72-годинний термін, що спливає пізно ввечері в неділю.

Раніше в неділю Національне антикорупційне бюро України закликало суддів невідкладно розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу для голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, яке розглядав Солом’янський районний суд Києва і в засіданні якого була оголошена перерва на невизначений термін для розгляду вимоги адвокатів посадовця про відвід судді. «Національне антикорупційне бюро України закликає служителів Феміди не усуватися від виконання своїх обов’язків та забезпечити розгляд клопотання детективів про обрання запобіжного заходу у визначений законом термін», – мовилося в заяві.

В НАБУ також нагадали, що термін тимчасового утримання Насірова під вартою спливає ввечері в неділю, відтак, якщо до завершення цього строку питання не буде вирішено, детективи будуть змушені звільнити голову ДФС із-під варти.

Окремо в НАБУ також заявили, що, відповідно до висновку лікарів, Насіров, якого доставили до зали суду з лікарні на ношах, не має гострого стану і може брати участь у судових засіданнях.

У ніч на 3 березня у відомчій лікарні «Феофанія» детективи Національного антикорупційного бюро України на виконання доручення прокурора САП вручили голові Державної фіскальної служби Романові Насірову повідомлення про підозру за статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Відразу по цьому лікарі заявили, що у 38-річного чиновника стався інфаркт, його адвокати повідомили, що йому зробили операцію на серці. 4 березня Насірова доставили на обстеження до Інституту кардіології, але тоді там не змогли встановити чи уточнити діагноз.

Також 4 березня уряд відсторонив Насірова від займаної посади на час розслідування.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.