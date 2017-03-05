НАБУ: офіційного повідомлення про перенесення суду щодо запобіжного заходу Насірову немає

Офіційного рішення про перенесення Солом’янським районним судом міста Києва розгляду справи про обрання запобіжного заходу усуненому з посади голові Державної фіскальної служби роману Насірову немає. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ у неділю.

«Офіційного рішення про перенесення судового розгляду, з вказанням дати та часу, до яких оголошено перерву, представники НАБУ та САП досі не отримали. Натомість, замість чергового судді, який не зміг вийти на роботу і продовжити розгляд справи, у суді з’явилася прес-секретарка установи, яка повідомила журналістам про те, що нібито засідання переноситься на понеділок», – повідомили у НАБУ.

У відомстві заявили, що детективи НАБУ та прокурори САП разом із затриманим залишатимуться у залі суду до продовження засідання або завершення терміну тимчасового тримання підозрюваного під вартою, який спливає сьогодні о 23:00.

В НАБУ висловили сподівання, що суд ухвалить рішення про запобіжний захід для Романа Насірова, попри те, що досі не знайденого другого чергового слідчого судді, який би замінив попереднього, клопотання про відвід якого заявила сторона захисту затриманого.

«Рішення про визначення чергового судді приймається простим наказом про чергування, який голова суду підписує на кожні вихідні», – додали в НАБУ.

Прес-секретар Солом’янського районного суду Києва Яна Квітченко повідомила, що продовження процесу у справі Романа Насірова відбудеться 6 березня, тому що в неділю немає другого чергового слідчого судді, який би міг розглянути питання про відвід судді за клопотанням адвокатів Насірова, 72-годинний термін затримання якого спливає сьогодні пізно ввечері. В НАБУ нагадали, якщо до завершення цього строку запобіжний захід не буде обрано, детективи будуть змушені звільнити усуненого від обов’язків голову ДФС із-під варти.

В ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ на виконання доручення прокурора САП вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Пізніше лікарі заявили, що у чиновника стався інфаркт. 4 березня Насірова доставили на обстеження до Інституту кардіології, але там не змогли встановити чи уточнити діагноз.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.