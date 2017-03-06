Жінки просять на третину меншу зарплату, ніж чоловіки – експерт

Жінки просять на 27% меншу зарплату, ніж просять за аналогічну роботу чоловіки, заявив директор з розвитку сайту пошуку роботи Work.ua Сергій Марченко.

«Ми помітили цю закономірність, коли проаналізували резюме, яке жінки надсилають на вакансії розміщені на нашому сайті. На жаль, не всі жінки оцінюють себе і свої навики адекватно», – зазначив Марченко.

За його словами, серед популярних посад, на яких жінки заробляють менше, ніж чоловіки – менеджери з продажу, директори, керівники відділу, бухгалтери, касири, дизайнери, програмісти, логісти, економісти.

Експерт з пошуку роботи також назвав професії, на яких жінки заробляють більше, ніж чоловіки: помічник депутата, помічник з господарства, асистент керівника.

Опитування респондентів проводилось 3 березня 2017 року.

За даними Державної служби статистики, у 2016 році середньомісячна заробітна плата жінок була нижча, чим у чоловіків. Зокрема, жінки в середньому отримували 4489 гривень, а чоловіки – шість тисяч гривень.

У Державній службі зайнятості станом на 1 лютого 2017 року констатують зменшення кількості безробітних на 16%. У відомстві зазначають, що підвищення мінімальної заробітної плати вдвічі – до 3200 гривень, позитивно вплинуло на ринок праці.