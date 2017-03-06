Прокуратура передала у суди обвинувальні акти по двох «посадовцях» ОРДЛО

Генеральна прокуратура України інформує про передачу у суди обвинувальних актів щодо двох «посадовців» угруповань «ЛНР» та «ДНР» – «заступника міністра зв’язку та масових комунікацій «ЛНР» Романа Булишева та «міністра будівництва та житлово-комунального господарства «ДНР» Василя Рассаднікова.

Обом інкримінують ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України – «участь у діяльності терористичної організації».

«Встановлено, що у 2015 році громадянин України надав згоду на призначення себе на посаду так званого «заступника міністра зв’язку та масових комунікацій» терористичної організації «ЛНР» та дотепер організовує функціонування та діяльність вказаного «відомства», видає незаконні накази, розпорядження, обов’язкові до виконання підпорядкованими працівниками, здійснює контроль за роботою засобів масової інформації на території терористичної організації «ЛНР». Своїми діями так званий «заступник міністра зв’язку та масових комунікацій» веде антиукраїнську пропаганду, оприлюднюючи завідомо недостовірну та упереджену інформацію, вихваляючи діяльність терористичної організації «ЛНР», – йдеться у повідомленні, що стосується справи Булишева.

«У період із листопада 2014 року по вересень 2015 року мешканець міста Донецьк Василь Рассадніков, вступивши до лав терористичної організації «ДНР» та зайнявши вказану посаду, видавав псевдодокументи незаконної установи (зокрема, про формування тарифів на житлово-комунальні послуги), призначав та звільняв керівників підприємств, контролював фінансово-економічну діяльність окремих галузей житлово-комунального господарства. Крім того, у лояльних до терористів засобах масової інформації, чоловік активно висвітлював діяльність очолюваної ним установи та пропагував ідеї щодо легітимної діяльності «ДНР», – поінформували у прокуратурі.

Обоє підозрюваних перебувають на непідконтрольній частині Луганщини та Донеччини, повідомили у прокуратурі, тому на них очікує процедура заочного засудження.

Україна вважає угруповання «ЛНР» та «ДНР» терористичними.