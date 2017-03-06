Прокуратура заявляє про наявність у Насірова британського та угорського паспортів, захист ставить під сумнів

На засіданні суду, який обирає запобіжний захід відстороненому від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби Роману Насірову, прокуратура заявила про наявність у посадовця також британського й угорського громадянств.

Як зазначили представники прокуратури, інформацію про британський паспорт вони отримали з посольства Великобританії у відповідь на запит. Деталей щодо угорського громадянства у прокуратурі не навели.

Роман Насіров у відповідь наголосив, що є громадянином України. На уточнювальне запитання, чи він є також громадянином Великобританії, Насіров не відповів.

Захист Насірова поставив і озвучену прокуратурою інформацію, і справжність представленого документа під сумнів. Зокрема, адвокати звернули увагу на те, що у відповіді на запит щодо британського паспорта немає посилання на джерело вихідних даних, що захист вважає підставою для сумнівів у його справжності. Захист просить не долучати наданий прокуратурою документ до справи і має намір клопотати про додатковий час на вивчення цього питання.

У посольствах Великобританії й Угорщини наразі не коментували озвучену інформацію.

6 березня Солом’янський районний суд Києва продовжив розгляд питання про обрання запобіжного заходу для відстороненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Насіров підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова звинувачення спростовує.