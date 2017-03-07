Понад 7 мільйонів гривень заплатить поліція без тендеру за пошиття форми нафтогазовому трейдеру – #Точно

Кілька регіональних управлінь та відділів Національної поліції України протягом грудня 2016 року – березня 2017 року уклали контракти без тендерів на закупівлю форми та аксесуарів із приватним підприємством «Компанія «Надежда» на загальну суму 7,3 мільйона гривень. Така інформація міститься на офіційному порталі аналітики Business Intelligence ProZorro, передає #Точно, проект Радіо Свобода.

Серед замовників товарів, які синхронно без тендерів уклали контракти на постачання одягу, значаться управління поліції в Івано-Франківській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Тернопільській, Черкаській, Чернівецькій, Хмельницькій областях, а також Криворізький міський відділ поліції.

Безпосередньо поліцейські закупили форменний одяг, а також футболки, пальта, капелюхи, аксесуари та штормовий одяг.

Усі контракти укладені без проведення торгів за процедурою «неконкурентні допорогові закупівлі», тобто тендерні комітети управлінь та відділу самостійно обрали підрядників. Відповідно до закону «Про публічні закупівлі», замовники тендерів мають право закуповувати товари та послуги очікуваною вартістю до 200 тисяч гривень без конкурсних торгів.

Таким правом в повній мірі скористалося управління поліції охорони в Тернопільській області, яке уклало одразу 7 контрактів по 199,9 тисячі гривень кожний на загальну суму 1 мільйон 399 тисяч гривень. Та управління поліції охорони в Запорізькій області, яке уклало 6 контрактів по 199,5 тисячі гривень кожний на загальну суму 1 мільйон 197 тисяч гривень.

ПП «Компанія «Надежда» відоме в Полтавській області як нафтогазовий трейдер. Позиціонує себе як один із найбільших операторів поставок скрапленого газу в Україну.