Президент погодив ратифікацію Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про ратифікацію Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції».

Згідно з повідомленням на сайті президента, цю угоду Україна і Європейська організація з питань юстиції підписали 27 червня 2016 року. «Метою угоди є посилення співробітництва між Україною та Європейською організацією з питань юстиції у боротьбі з тяжкими злочинами, зокрема організованою злочинністю і тероризмом», – інформує прес-служба президента.

«Набуття нею чинності вдосконалить співробітництво між Україною і Євроюстом та сприятиме координації розслідувань, які проводяться на території України і держав-членів Європейського союзу. Укладення цього документу стало черговим кроком на шляху інтеграції України до європейського правового простору», – йдеться у повідомленні.

Компетентним органом для виконання положень цієї угоди в Україні є Генеральна прокуратура України.

Верховна Рада ратифікувала угоду 8 лютого 2017 року.