Сенат Канади підтримав Угоду про зону вільної торгівлі з Україною

Сенат Канади у другому читанні схвалив ратифікацію Угоди про зону вільної торгівлі з Україною. Про це на своїй сторінці у «Твіттері» повідомила заступник міністра економічного розвитку, торговий представник України Наталія Микольська.

Тепер документ передадуть у профільний комітет, після чого відбудеться остаточне голосування у третьому читанні. Після ратифікації Сенатом угоду ще має підписати генерал-губернатор Канади.

Нижня палата парламенту Канади ратифікувала Угоду про зону вільної торгівлі з Україною 15 лютого. Сторони підписали її у липні 2016 року.

Очікується, що зона вільної торгівлі між Україною та Канадою дасть змогу зняти більшість торгових обмежень і митних зборів у взаємній торгівлі.