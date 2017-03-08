Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
08 Березень 2017, Київ 16:09
Новини | Економіка

Сенат Канади підтримав Угоду про зону вільної торгівлі з Україною

Угоду погодили у липні 2016 року, під час візиту до Києва прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо

Угоду погодили у липні 2016 року, під час візиту до Києва прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо

Дивитись коментарі

Сенат Канади у другому читанні схвалив ратифікацію Угоди про зону вільної торгівлі з Україною. Про це на своїй сторінці у «Твіттері» повідомила заступник міністра економічного розвитку, торговий представник України Наталія Микольська.

Тепер документ передадуть у профільний комітет, після чого відбудеться остаточне голосування у третьому читанні. Після ратифікації Сенатом угоду ще має підписати генерал-губернатор Канади.

Нижня палата парламенту Канади ратифікувала Угоду про зону вільної торгівлі з Україною 15 лютого. Сторони підписали її у липні 2016 року.

Очікується, що зона вільної торгівлі між Україною та Канадою дасть змогу зняти більшість торгових обмежень і митних зборів у взаємній торгівлі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG