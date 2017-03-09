Розгляд позову України до Росії по суті в Міжнародному суді займе кілька років – юрист

Розгляд справи по суті за позовом України проти Росії в Міжнародному суді займе кілька років, заявив в ефірі програми Радіо Свобода «Деталі» доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Шевченка Антон Кориневич.

Він уточнив, що йдеться про 5–6 років – у разі, якщо суд таки визнає, що справа потрапляє під його юрисдикцію.

Антон Кориневич пояснив, що цього тижня в Гаазі в Нідерландах, де працює найвищий судовий орган у системі ООН, завершилися публічні слухання, які стосуються першого етапу розгляду позову, а саме – вирішення питання, чи застосувати тимчасові заходи, про які в суду просить Україна.

Другим етапом буде визначення, чи потрапляє справа під юрисдикцію суду. Третій етап – розгляд справи по суті.

Раніше в четвер у Міжнародному суді завершився перший етап публічних слухань за позовом України до Росії. Україна звинувачує Росію у порушенні Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, а саме – в підтримці бойовиків на Донбасі та утиску неросіян у Криму. Росія всі звинувачення відкидає.

Україна також просить суд застосувати тимчасові заходи, тобто зобов’язати Росію не порушувати згадані конвенції на час розгляду справи.

Президент України Петро Порошенко раніше висловив сподівання на «швидке рішення в порядку забезпечення позову України».

Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль спрогнозувала, що рішення про тимчасові заходи суд може ухвалити наприкінці квітня.