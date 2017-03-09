У МЗС очікують, що рішення щодо тимчасових заходів суд в Гаазі ухвалить до кінця квітня

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль очікує, що рішення про введення тимчасових заходів щодо Росії Міжнародний суд ООН винесе до кінця квітня.

«Воно (рішення) за нашими прогнозами має бути до кінця квітня», – сказала Зеркаль після завершення слухань у головному судовому органі ООН за позовом України проти Росії.

На думку Зеркаль, російська сторона у ході слухань продемонструвала, що «логіка Росії полягає в тому, що вони можуть робити все і не нести ніякої відповідальності за свої дії».

Заступник глави МЗС вважає, що світ зараз займає позицію України.

Росія повинна відповістити за свої дії й Міжнародний суд ООН є єдиною інстанцією, що може притягти Росію до відповідальності, додала Зеркаль.

У січні Україна подала позов до Міжнародного суду ООН проти Росії щодо порушення нею Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. На початку цього тижня в головному судовому органі ООН, який працює в Гаазі, розпочалися слухання цієї справи.

Україна також просить суд в Гаазі застосувати тимчасові заходищодо Росі ї на час розгляду справи. Серед них – домогтися від Росії негайно припинити матеріальну й іншу підтримку «груп, що вдавалися до актів тероризму проти цивільних в Україні», і вчинити тиск на такі групи, щоб вони надалі не здійснювали таких актів, а також утриматися від дискримінації у Криму, зокрема, зупинити чинність заборони Меджлісу кримськотатарського народу і його діяльності й розслідувати зникнення кримських татар.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт, внаслідок якого загинули, за даними ООН, майже 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».