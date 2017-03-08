Україна попросила Міжнародний суд про два пакети запобіжних заходів на час розгляду позову проти Росії

Україна на слуханні в Міжнародному суді у справі її позову проти Росії попросила цей найвищий судовий орган ООН, що працює в Гаазі в Нідерландах, про тимчасові заходи для забезпечення розгляду її позову за двома міжнародними конвенціями, в порушенні яких Київ звинувачує Москву.

Що стосується Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, Україна просить суд встановити, що Росія має, серед іншого, здійснювати належний контроль над своїми кордонами, щоб запобігти подальшому фінансуванню тероризму, в тому числі – постачанню зброї з території Росії на територію України; зупиняти і запобігати здійсненню всіх грошових переказів із території Росії, а також постачанню зброї, транспортних засобів, обладнання, здійсненню навчання груп, які беруть участь у терористичних актах проти мирного населення в Україні; і вжити всіх залежних від неї заходів, щоб будь-які групи, що діють в Україні і раніше отримали з території Росії грошові кошти, зброю, транспортні засоби, обладнання та навчання, надалі утримувалися від виконання терористичних актів проти мирного населення в Україні. Йдеться, зокрема, про такі угруповання, як «ДНР», «ЛНР», «Харківські партизани» й будь-які інші, що брали участь у терактах в Україні чи про яких Росії відомо, що вони можуть брати участь у терористичних актах у майбутньому.

Щодо Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації Україна просить суд зобов’язати Росію, зокрема, припинити дії і утримуватися від подальшої боротьби проти кримськотатарського народу в політичній і культурній сферах, в тому числі припинити дію указу про заборону Меджлісу кримськотатарського народу і відмовитися від виконання цього указу і аналогічних заходів на час розгляду справи; застосувати всіх необхідних заходів, щоб зупинити зникнення кримських татар, та негайно розслідувати ті зникнення, які вже відбулися; припинити і утримуватися від подальшої боротьби проти українців за національністю у Криму у сфері політики і культури, поважати право на освіту українською мовою, доки справа перебуває на розгляді; а також загалом утримуватися від будь-яких проявів расової дискримінації проти осіб, груп або установ на території, яка перебуває під контролем Росії, включаючи Кримський півострів.

Крім того, стосовно обох конвенцій Україна просить Міжнародний суд домогтися, щоб Росія утримувалася від будь-яких дій, які можуть погіршити стан розгляду або продовжити терміни розгляду суперечки або ускладнити винесення рішення.

У перебігу нинішніх чотириденних слухань, що почалися в понеділок, 6 березня, розглядаються тільки запобіжні заходи, про які просить Україна на час розгляду її позову проти Росії, який, за словами експертів, може загалом тривати роками. Україна вважає, що Росія своїми діями у Криму й на частині Донбасу порушує дві міжнародні конвенції, учасником яких вона є – Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму її підтримкою збройних сепаратистів на сході України і Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації її переслідуваннями кримських татар і українців в окупованому Криму. Попередніми двома днями українська сторона виклала свої аргументи на підтримку позову і прохання про запобіжні заходи, російська сторона виступила з запереченнями. Після виступу представників Києва в середу наступного дня, в четвер, Міжнародний суд іще раз надасть слово представникам Москви.