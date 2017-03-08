Зеркаль заявила про очікування «бруду» від виступу Росії в Міжнародному суді

Заступник міністра закордонних справ України, голова української делегації на слуханні в Міжнародному суді Олена Зеркаль заявила, що в четвер вона чекає від виступу делегації Росії «багато бруду, дуже агресивного і неприємного».

Як сказала вона в ефірі «Громадського» телеканалу, на її думку, «рівень бруду буде набагато вищим», ніж у вівторок, коли російська делегація виступила вперше.

Проте, за словами Зеркаль, судді Міжнародного суду є досвідченими фахівцями, які добре розуміють різницю між доказами і непідтвердженими фактами.

Україна позивається в Міжнародному суді, найвищому судовому органі в системі ООН, що працює в Гаазі в Нідерландах, до Росії, звинувачуючи її в порушенні двох міжнародних конвенцій – Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації – її діями на окупованій частині сходу України і в окупованому Криму. У перебігу нинішніх чотириденних слухань, що почалися в понеділок, 6 березня, розглядаються тільки запобіжні заходи, про які просить Україна на час розгляду її позову проти Росії, який, за словами експертів, може загалом тривати роками. Україна просить суд зобов’язати Росію, зокрема, припинити підтримку фінансуванням, постачанням зброї й обладнання й навчанням груп, що беруть участь у терористичних актах проти мирного населення в Україні, а також припинити переслідування і обмеження прав кримських татар і українців у Криму.

Попередніми двома днями українська сторона виклала свої аргументи на підтримку позову і прохання про запобіжні заходи, російська сторона виступила з запереченнями, які Зеркаль назвала маніпуляціями й перекрученнями. Після виступу представників Києва в середу Міжнародний суд наступного дня, в четвер, іще раз надасть слово представникам Москви.