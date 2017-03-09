Суддя Чаус звернувся по притулок у Молдові – чільний прокурор

Суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, що підозрюється в хабарництві, втік до Молдови і був там арештований за незаконний перетин кордону, попросив у цій країні притулку, повідомив українським засобам інформації головний прокурор Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь.

В інтерв’ю агентству «Українські новини» він повідомив, що є така заява Чауса на ім’я президента Молдови, але не уточнив, коли була подана ця заява і який період розгляду таких заяв.

В інтерв’ю «Громадському» радіо він додав, що копію прохання до президента Молдови про притулок передав захист Чауса. При цьому Морарь додав, що це нічого не змінює у процедурі екстрадиції судді до України, з проханням про яку звернулися українські прокурори і яка вже розпочата в Молдові.

У вівторок Спеціалізована антикорупційна прокуратура України повідомила, що документи на екстрадиційний арешт Миколи Чауса були направлені до Молдови.

Про затримання Чауса в Молдові стало відомо на початку місяця. 2 березня суд у столиці Молдови Кишиневі заарештував Миколу Чауса, екстрадиції якого прагне Україна, на 15 діб за незаконний перетин молдовського кордону.

Національне антикорупційне бюро України 9 серпня 2016 року заявило про задокументований факт одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тисяч доларів. У вересні 2016 року Верховна Рада України підтримала подання про надання згоди на затримання та арешт судді Чауса. Солом’янський районний суд Києва надав дозвіл на його затримання. За даними Національного антикорупційного бюро України, з 11 листопада 2016 року він перебуває в міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну.