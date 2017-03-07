САП: документи на екстрадиційний арешт судді Чауса направлено в Молдову

Документи на екстрадиційний арешт судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса направлено молдовській стороні, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Документи на екстрадицію Чауса направили в Молдову», – повідомили в САП.

Минулого тижня в Генеральній прокуратурі України повідомили про затримання Миколи Чауса в Молдові. У НАБУ тоді заявили, що після отримання офіційної інформації про затримання підозрюваного протягом 10 днів бюро направить клопотання про екстрадицію до Генпрокуратури як уповноваженого державного органу, а ГПУ має скерувати запит до компетентного органу іноземної держави про видачу особи в Україну.

2 березня суд у Молдові заарештував Чауса на 15 діб за незаконний перетин молдовського кордону.

Національне антикорупційне бюро України 9 серпня 2016 року заявило про задокументований факт одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тисяч доларів. У вересні минулого року Верховна Рада України підтримала подання про надання згоди на затримання та арешт судді Чауса. Солом’янський районний суд Києва надав дозвіл на його затримання. У НАБУ припускали, що Чаус перебуває в Білорусі. За даними бюро, з 11 листопада 2016 року він перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну.