Суд у Києві починає розглядати апеляцію Насірова (трансляція)

В Апеляційному суді у Києві 13 березня починається розгляд апеляційних скарг, поданих на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду від 7 березня 2017 року про обрання запобіжного заходу усуненому на час слідства з посади голови Державної фіскальної служби України Роману Насірову.

7 березня Солом’янський районний суд Києва частково задовольнив клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

Апеляцію на рішення Солом’янського суду подали адвокати Насірова і представники САП.

Насіров перебуває в залі суду і вивчає документи.

Він брав участь і у виступах на судовому засіданні 6 березня. До зали засідань тоді він прийшов сам, хоч і за допомогою медиків, на попередніх засіданнях його завозили на ношах.

Тим часом, будівлю суду 13 березня пікетують активісти, які скандують «Насірова за ґрати».

Національне антикорупційне бюро України підозрює Насірова у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.