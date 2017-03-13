У НАТО закликали Туреччину і Нідерланди до стриманості і взаємоповаги

Проявляти стриманість і взаємну повагу закликав Туреччину й Нідерланди генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

«Жвава дискусія завжди є невід’ємною частиною демократії. Але там має бути присутня й взаємна повага. Я закликаю всі країни-союзниці НАТО проявляти одне до одного повагу, зберігати стриманість і діяти зважено, щоб знизити напруженість і розрядити ситуацію», – заявив керівник Північноатлантичного союзу, коментуючи нинішнє дипломатичне протистояння Нідерландів і Туреччини, які є членами цієї військово-політичної організації.

«Нині важливо зосередитися на тому, що нас об’єднує, перед викликами й загрозами, які постали перед державами НАТО, а також на адаптації альянсу, аби відповідно на них реагувати», – додав Столтенберґ.

Генеральний секретар альянсу підтвердив, що мав розмову і з керівництвом Туреччини, і з представниками уряду Нідерландів, але відмовився надавати деталі цих розмов. Водночас, він зауважив, що закликав обидві сторони «не зациклюватися на питаннях, які сіють розбрат».

13 березня Туреччина викликала посла Нідерландів в Анкарі, щоб офіційно висловити протест на видворення свого міністра і «непропорційне» застосування сили проти демонстрантів.

Протест з’явився після того, як влада Нідерландів видворила турецького міністра у справах сім’ї Фатму Бетуль Саян Каю і не дозволила сісти на території країни літаку з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Обидва міністри планували виступити на мітингах 12 березня на підтримку референдуму в Туреччині, планованому на наступний місяць, що збільшить владу президенти Реджепа Таїпа Ердогана.

12 березня поліція Нідерландів застосувала водомети і собак для розгону сотень демонстрантів, що протестували під консульством у Роттердамі.

Ердоган пообіцяв вжити заходів у відповідь проти Нідерландів, заявивши, що «нацизм на Заході живий».