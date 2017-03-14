Адвокати заявляють про припинення заочного розслідування щодо Януковича, у ГПУ це заперечують

Адвокати колишнього президента України Віктора Януковича заявляють про припинення щодо їхнього підзахисного заочного досудового розслідування, подальше розслідування здійснюється у загальному порядку.

Адвокати зазначають, що заочне розслідування припиняється, якщо підстави для заочного розслідування «перестали існувати», а після, за словами захисників, отримання ГПУ від Генпрокуратури Росії офіційного підтвердження адреси проживання Віктора Януковича та згоди сприяти у вчиненні всіх необхідних процесуальних дій, у ГПУ немає жодних підстав застосовувати щодо Януковича процедуру спеціального (заочного) досудового розслідування.

«Будь-які спроби подальшого ведення заочного розслідування є злочином та порушенням права особи на захист…У випадку ігнорування співробітниками ГПУ цього факту, захист буде вимушений подати заяву про скоєння злочину», – сказав один з адвокатів Януковича Віталій Сердюк.

У свою чергу, речник генерального прокурора Лариса Сарган наголосила, що є лише одна підстава для припинення спеціального попереднього розслідування – «це добровільна поява підозрюваного Януковича в орган досудового розслідування на території України».

«Істерика адвокатів втікача Януковича останніми днями зрозуміла – ось-ось провадження проти екс-президента України буде передане в суд», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

27 січня Генеральна прокуратура повідомила, що генпрокурор Юрій Луценко підписав повідомлення про зміну підозри Януковичу: тепер екс-президента підозрюють у державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території України, а також пособництві у веденні агресивної війни.

20 січня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на заочне досудове розслідування щодо Януковича.

Наприкінці листопада 2016 року Янукович як свідок давав свідчення у форматі відео-зв’язку у справі щодо 5 бійців розформованого спецпідрозділу «Беркут». Тоді він повідомив у суді, що перебуває в російському місті Ростов-на-Дону.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Жодне з цих проваджень не розглядається у судах по суті.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.