Точно: 28,1 мільйона гривень витратили на підготовку до «Євробачення» станом на березень

Національна суспільна телерадіокомпанія України станом на березень уклала дев’ять контрактів вартістю понад 28 мільйонів гривень для підготовки до проведення пісенного конкурсу «Євробачення» у Києві. Така інформація міститься на офіційному порталі аналітики Business Intelligence ProZorro, передає #Точно, проект Радіо Свобода.

Зокрема, 851075 євро отримає нідерландська компанія Unbranded LLC за виготовлення, доставку, встановлення й обслуговування сценічних конструкцій, що за нинішнім курсом НБУ складає близько 24,4 мільйона гривень.

Ще 2,4 мільйона гривень отримає німецька компанія Barlow TV UG за послуги шоу-продюсера конкурсу.

372 тисячі гривень отримає українське підприємство «Гурт РЕ Дизайн» за створення творчої концепції пісенного конкурсу «Євробачення».

У листопаді 2016 року набули чинності зміни до закону про закупівлі, якими було дозволено укладати контракти без аукціонів за переговорною процедурою, необхідних для проведення пісенного конкурсу «Євробачення».

Загалом у бюджеті на 2017 рік передбачено витрати на проведення конкурсу 455,7 мільйона гривень.