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14 Березень 2017, Київ 17:50
Новини | Політика

#Точно: 28,1 мільйона гривень витратили на підготовку до «Євробачення» станом на березень

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Національна суспільна телерадіокомпанія України станом на березень уклала дев’ять контрактів вартістю понад 28 мільйонів гривень для підготовки до проведення пісенного конкурсу «Євробачення» у Києві. Така інформація міститься на офіційному порталі аналітики Business Intelligence ProZorro, передає #Точно, проект Радіо Свобода.

Зокрема, 851075 євро отримає нідерландська компанія Unbranded LLC за виготовлення, доставку, встановлення й обслуговування сценічних конструкцій, що за нинішнім курсом НБУ складає близько 24,4 мільйона гривень.

Ще 2,4 мільйона гривень отримає німецька компанія Barlow TV UG за послуги шоу-продюсера конкурсу.

372 тисячі гривень отримає українське підприємство «Гурт РЕ Дизайн» за створення творчої концепції пісенного конкурсу «Євробачення».

У листопаді 2016 року набули чинності зміни до закону про закупівлі, якими було дозволено укладати контракти без аукціонів за переговорною процедурою, необхідних для проведення пісенного конкурсу «Євробачення».

Загалом у бюджеті на 2017 рік передбачено витрати на проведення конкурсу 455,7 мільйона гривень.

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