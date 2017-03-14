У Дніпрі активісти провели акцію підтримки блокади з ОРДЛО

У Дніпрі ввечері 14 березня близько ста активістів пікетували будівлю облдержадміністрації, вимагаючи підтримки блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу.

Співорганізаторами заходу виступили міські осередки ВО «Свобода» і «Правого сектору».

У руках учасники акції тримали плакати з написами «Підтримуємо блокаду торгівлі на крові», а також синьо-жовті та червоно-чорні прапори. Вони зазначали, що виступають за переривання торговельних зв’язків з окупованим Донбасом, а також протестують проти «силового розгону блокадників владою» і вимагають покарати винних.

Учасники блокади – учасники АТО з добровольчих підрозділів і волонтери, які брали участь в акції, закликали дніпрян долучатись до підтримки блокади, яку вони називали «третім Майданом».

Серед вимог учасників мітингу звучало – заборона будь-яких торгівельних відносин з Росією та окупованими територіями, звільнення всіх полонених українців, націоналізація російського бізнесу в Україні.

Як повідомив Радіо Свобода керівник міського осередку ВО «Свобода» Максим Дорофеєв, свої вимоги мітингувальники планували передати через представників облдержадміністрації.

«Ми висловлюємо свій протест проти дій центральної влади, які були вчора застосовані, насильницьких дій щодо «блокадників», і хочемо це передати через обласну державну адміністрацію. Такі акції відбуваються в різних містах», – сказав Максим Дорофєєв.

Втім, з будівлі ОДА до учасників акції ніхто не вийшов. Робочий день у відомстві на момент акції уже скінчився.

У низці регіонів України відбувають акції протесту з вимогою відставки керівників силових відомств України і на підтримку блокування руху вантажів між підконтрольною і непідконтрольною владі України частинами Донбасу.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією.