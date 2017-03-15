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15 Березень 2017, Київ 14:49
Новини | Політика

Сироїд про ініціативу її відставки: нехай вирішує парламент

У фракції «Народного фронту» заявили, що мають намір ініціювати відставку Оксани Сироїд

У фракції «Народного фронту» заявили, що мають намір ініціювати відставку Оксани Сироїд

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Заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд заявляє, що не бачить підстав для своєї відставки, але вважає, що відповідне рішення має ухвалювати парламент.

«Це право будь-якого депутата, тим більше депутатської фракції. Нехай вирішує парламентська зала», – сказала Сироїд, коментуючи заяву заступника голови фракції «Народний фронт» Андрія Тетерука про необхідність її відставки з посади віце-прем’єра.

Тетерук 15 березня заявив, що фракція «Народного фронту» має намір ініціювати відставку Сироїд після того, як вона достроково закрила засідання парламенту, на якому хотіли виступити правоохоронці, учасники вчорашньої сутички з активістами на блокпосту в Слов’янську. У цій сутичці брав участь народний депутат Володимир Парасюк.

Сироїд заявила, що виступ правоохоронців 15 березня був би порушенням регламенту.

Ініціативу відставки Сироїд пообіцяли також підтримати у фракції «Блоку Петра Порошенка» у разі ухвалення такого рішення в регламентному комітеті.

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