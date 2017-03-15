У Сумах розпочали безстрокову акцію протесту під ОДА

У Сумах біля облдержадміністрації протестувальники розпочали безстрокову акцію. Біля входу вони розмістили намет, запалили вогнища у бочках та розклали шини, які облили пальним.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на ніч на площі залишилось близько двох десятків активістів і приблизно така ж кількість правоохоронців.

Протестувальники вимагають відставки голови Сумської ОДА Володимира Токара через те, що той «не зміг» зібрати позачергову сесію щодо питання «розгону блокади», а також пояснень від тих депутатів, які не з’явились на засідання 15 березня.

Раніше ввечері близько сотні активістів чекали біля Сумської ОДА гарантій від голів фракцій, що сесія щодо «блокади» таки відбудеться. Але після того, як не отримали гарантій, оголосили безстрокову акцію.

15 березня на позачерговій сесії Сумська обласна рада мала розглянути питання «Про звернення до президента України, прем’єр-міністра України та Верховної Ради України щодо забезпечення законності при переміщенні товарів у зоні проведення антитерористичної операції». Утім засідання так і не відбулося через відсутність кворуму.

Після цього депутати вже міської ради за годину зібрались на власне засідання та ухвалили рішення ­щодо «розгону блокувальників». У ньому вони вимагають від президента, Кабміну і парламенту «докласти максимум зусиль для негайного звільнення військовополонених і затриманих учасників блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу, закрити кримінальні провадження проти них, звільнити з займаних посад і притягнути до відповідальності осіб, винних у протиправному застосуванні сили проти учасників блокади, визнати законодавчо російську агресію проти України, включити до порядку денного засідання Верховної Ради та підтримати проекти Законів України «Про заборону торгівлі з тимчасово окупованими територіями України» та «Про тимчасово окуповану територію України», забезпечити пріоритетний розвиток підприємств військово-промислового комплексу, притягнути до відповідальності учасників перемовин із представниками терористів та держави-агресора».

13 березня Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 45 людей на місці блокування на станції Кривий Торець на Донеччині, їх доставили до відділків поліції. Силовики назвали затримання «контрдиверсійними заходами» і заявили, що серед блокувальників були раніше засуджені особи.

Прихильники блокади заявили про постраждалих серед тих, хто був затриманий, і про їхнє перебування у лікарні. У поліції це заперечили і додали, що всіх затриманих уже відпустили.

Після цього у низці регіонів України, зокрема в Києві, відбулися акції протесту з вимогою відставки керівників силових відомств України і на підтримку блокування руху вантажів між підконтрольною і непідконтрольною владі України частинами Донбасу.