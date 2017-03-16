Сумніви щодо санкцій збільшують страждання і небезпеку в Європі – Гармс

Санкції проти Росії використовуються для захисту безпеки і порядку на європейському континенті й не можуть ставитися під сумнів, заявила 16 березня під час дебатів у Європарламенті німецький євродепутат Ребекка Гармс, автор доповіді щодо українських політичних в’язнів в Росії й окупованому Криму.

Європарламентар переконана, що такі сумніви роблять ще вразливішими тих, хто страждає через переслідування Росії на сході України, та є викликом для майбутнього всієї європейської безпеки й стабільності.

«Санкції, ухвалені Європейським союзом через порушення Росією міжнародного права, не можуть постійно ставитися під сумнів. Вони покликані захищати безпеку й порядок на цьому континенті. Ті ж, хто постійно ставить їх під сумнів, не лише роблять ще вразливішими тих, хто страждає через російські переслідування на сході України, але й роблять небезпечнішим майбутнє європейської безпеки та стабільності на цілому континенті», – заявила вона, звертаючись до єводепутатів і присутньої у залі засідань Європарламенту делегації Верховної Ради України.

У проекті доповіді «Українські в’язні в Росії та ситуація в Криму», підготовленій всіма політичними групами Європарламенту, зокрема зазначається, що «Європейський парламент закликає до подальших обмежувальних заходів, які будуть застосовані для осіб, відповідальних за грубі порушення прав людини, включаючи заморожування їх активів в банках ЄС».

Європейський парламент 16 березня розглядає проект резолюції про становище з українськими в’язнями, яких незаконно, як кажуть правозахисники, утримує Росія на своїй території, а також в окупованому Криму. Активісти очікують, що європарламентарі закличуть Росію негайно звільнити цих українців, а до Європейського союзу звернуться з закликом до нових санкцій проти винних у таких переслідуваннях громадян України.