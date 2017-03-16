Європарламент закликає звільнити українських в’язнів у Росії і Криму – резолюція

Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо ситуації з українськими в’язнями, яких Росія незаконно утримує на своїй території й в окупованому нею Криму. Європейські депутати закликали Росію негайно звільнити цих українців і звернулися до Європейського союзу із закликом до нових санкцій проти винних у цих переслідуваннях громадян України.

За резолюцію проголосували 451 євродепутат, проти висловилися 73. Тих, що утрималися, було 86 європарламентарів.

У резолюції «Українські в’язні в Росії та ситуація в Криму», підготовленій німецьким євродепутатом Ребеккою Гармс і попередньо підтриманій всіма політичними групами Європарламенту, зокрема зазначається, що на відповідальних за порушення засадничих прав людини мають бути накладені санкції.

«Європейський парламент закликає до подальших обмежувальних заходів, які будуть застосовані для осіб, відповідальних за грубі порушення прав людини, включаючи заморожування їх активів в банках ЄС», – зокрема йдеться у резолюції.

Європейський парламент також «просить розглянути можливість створення міжнародного формату переговорів для обговорення деокупації Криму за участю ЄС, який буде базуватися на міжнародному гуманітарному праві, правах людини та міжнародних принципах».

Звертаючись до Ради ЄС, європарламентарі закликали «знайти способи підтримати Україну в Міжнародному суді ООН у справі про відповідальність Росії за підтримку тероризму на сході України та акти дискримінації щодо етнічних українців і кримських татар в окупованому Криму».

За даними правозахисників, «в’язнів Кремля» на сьогодні – щонайменше 44.