Дніпро: суд продовжив арешт обвинуваченого в убивстві двох патрульних

У Дніпрі суд у справі обвинуваченого у вбивстві двох патрульних поліцейських екс-бійця екс-підрозділу «Торнадо» Олександра Пугачова продовжив його тримання під вартою ще на два місяці. Судове засідання відбулося 16 березня в Центральному районному суді Дніпра.

За рішенням суду, утримання під вартою продовжене до 14 травня.

На засіданні суд продовжував допитувати свідків, який у справі заявлено 17. Зокрема, на цьому засіданні дав свідчення водій маршрутки Григорій Андрейшин, який перебував на автовокзалі під час вбивства двох поліцейських.

Він зазначив, що бачив, як чоловік, схожий на обвинуваченого, погрожував пістолетом патрульному поліцейському й витягнув його зі службового авто, поклавши обличчям на землю.

Свідок також повідомив, що чув не менше ніж чотири постріли, однак, хто саме стріляв, не бачив, адже перебував у той самий час із пораненою поліцейською Ольгою Макаренко в очікуванні медичної допомоги. Чоловік повідомив, що саме він викликав на місце інциденту «швидку» й поліцію.

Суд також заслухав свідків – медичних працівників, які приймали Олександра Пугачова в лікарні в день убивства патрульних.

Наступне засідання відбудеться 23 березня.

25 вересня 2016 року в Дніпрі водій авта, якого зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.

Підозрюваним, як заявила поліція, виявився вже розшукуваний правоохоронцями через скоєні раніше тяжкі злочини Олександр Пугачов, колишній боєць колишньої роти патрульної служби поліції особливого призначення «Торнадо».

Нападник перед втечею теж зазнав поранення. Після затримання його прооперували в одній із лікарень Дніпра й перевели до спецзакладу для тримання під вартою.