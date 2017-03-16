2 українських військових загинули, 4 поранені на Луганщині через обстріли – штаб

Українська сторона повідомляє про загибель двох своїх військових, чотирьох поранених на Луганщині під час обстрілу з боку підтримуваних Росією сепаратистів.

«За попередньою інформацією внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, що розташований неподалік населеного пункту Лобачеве Луганської області, двоє військовослужбовці загинули та четверо отримали поранення. Обстріл наших позицій на даному напрямку вівся з мінометів калібру 82 міліметри». – повідомили у штабі української воєнної операції пізно ввечері 16 березня.

Раніше у четвер у штабі АТО повідомили, що у зоні бойових дій на Донбасі тривають обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків, вони, серед іншого, використовують важке озброєння.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілі околиць Донецька, села Спартак, міста Ясинувата і Докучаєвськ. В угрупованні «ЛНР» заявляють про обстріли своїх позицій біля населених пунктів Калинове, Калинівка, Лозове, Сокільники минулої доби.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.