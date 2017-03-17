Порошенко – опозиції: не розхитуйте Україну

Президент України Петро Порошенко заявляє, що протидіятиме всім силам і особам, які спробують організовувати громадські заворушення і підігрівати анархічні настрої в державі. Він закликав опозиційні сили не розхитувати ситуацію в країні.

«Хочете боротися проти президента – прошу, на те ви й опозиція. Але Україну не розхитуйте й не підпалюйте», – сказав Петро Порошенко у зверненні з нагоди 100-річчя Української революції 1917-1921 років.

Президент додав, що в Україні багато хто плутає демократію з «махновщиною».

«Ми втратимо державність, якщо всі та кожен не усвідомлять, що монополію на застосування сили має тільки держава, що всі акції протесту мають бути мирними, що пристрасть до зброї треба демонструвати тільки на фронті, а залізничні колії слід підривати на території ворога, а не в тилу власних військ», – сказав Порошенко.

Глава держави закликав усі політичні сили країни враховувати у своїй внутрішньополітичній боротьбі складні зовнішні обставини, в яких будує своє європейське майбутнє Україна.

«Попереджаю тих, хто виходить за рамки названих принципів, закону та здорового глузду, що я протидіятиму всім тим, хто намагатиметься на догоду Росії насаджувати в Україні безлад і анархію, протидіятиму і переконуванням, і силою правоохоронних органів», – сказав президент.

Крім того, президент заявив, що не підтримує дострокові парламентські вибори в Україні.

«Хочу ще раз наголосити: дострокових парламентських виборів, у яких насамперед зацікавлена Росія, я не підтримую, а отже, їх не буде», – заявив глава держави.

13 березня Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 45 людей на місці блокування на станції Кривий Торець на Донеччині, їх доставили до відділків поліції. Силовики назвали затримання «контрдиверсійними заходами» і заявили, що серед блокувальників були раніше засуджені особи.

Прихильники блокади заявили про постраждалих серед тих, хто був затриманий, і про їхнє перебування у лікарні. У поліції це заперечили і додали, що всіх затриманих відпустили.

Після цього у низці регіонів України, зокрема в Києві, відбулися акції протесту з вимогою відставки керівників силових відомств України і на підтримку блокування руху вантажів між підконтрольною і непідконтрольною владі України частинами Донбасу.