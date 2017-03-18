Держсекретар США Тіллерсон прибув у Китай

Державний секретар США Рекс Тіллерсон прибув у Китай, де він завершує своє кількаденне турне сходом Азії. Очікується, що під час дводенного перебування у Пекіні Тіллерсон зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпінем та низкою чільних посадовців.

Раніше цього тижня Рекс Тіллерсон побував у Токіо та Сеулі. Турне держсекретаря США зосереджене головно довкола ядерної програми Північної Кореї та ракетних випробувань Пхеньяна.

Під час візиту у Сеул Тіллерсон заявив, що США допускають можливість військових дій щодо Північної Кореї в разі збільшення загрози з боку Пхеньяна. Президент США Дональд Трамп у своєму «Твіттері» написав, що Північна Корея «поводиться дуже погано».

Північна Корея і раніше неодноразово порушувала шість резолюцій Ради безпеки ООН, які вимагають покласти край діяльності КНДР у ракетній та ядерній галузях. В останні місяці Пхеньян знову активізував ракетні випробування.